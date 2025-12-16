A quoi sert l'ONU ?

L’Université de Lomé a organisé lundi un colloque consacré au 80e anniversaire de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Un rendez-vous mené en coopération avec le Système des Nations Unies au Togo,

Au cours des débats, les participants ont examiné les limites actuelles de l’organisation en matière de gouvernance mondiale, de représentativité et d’efficacité de ses mécanismes, tout en explorant les perspectives d’un multilatéralisme plus adapté aux réalités du XXIe siècle.

L’ONU est vivement critiqué pour son inaction dans de nombreux domaines et sa paralysie liée à des jeux d’influence ce différents blocs de pays.