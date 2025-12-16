A quoi sert l'ONU ?

Rubriques

L’Université de Lomé a organisé lundi un colloque consacré au 80e anniversaire de l’Organisation des Nations Unies (ONU). 

Un rendez-vous mené en coopération avec le Système des Nations Unies au Togo, 

Au cours des débats, les participants ont examiné les limites actuelles de l’organisation en matière de gouvernance mondiale, de représentativité et d’efficacité de ses mécanismes, tout en explorant les perspectives d’un multilatéralisme plus adapté aux réalités du XXIe siècle.

L’ONU est vivement critiqué pour son inaction dans de nombreux domaines et sa paralysie liée à des jeux d’influence ce différents blocs de pays.

Les États-Unis accusent le Rwanda de violer l’accord de paix sur la RDC

Les États-Unis accusent le Rwanda de violer l’accord de paix sur la RDC

Les actions du Rwanda dans l’est de la République démocratique du Congo constituent une violation manifeste de l’accord de paix signé à Washington, a déclaré samedi le secrétaire d’État américain Marco Rubio, marquant un nouveau rappel à l’ordre de la part des États-Unis envers Kigali.

'Nous devons reprendre la maîtrise de nos récits'

'Nous devons reprendre la maîtrise de nos récits'

Au terme du 9ᵉ Congrès panafricain tenu à Lomé, qui a rassemblé pendant plusieurs jours Africains du continent, Afrodescendants et membres des diasporas autour des grands enjeux du panafricanisme contemporain, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, fait le point. 

Panafricanisme d’action : la déclaration forte du Congrès de Lomé

Panafricanisme d’action : la déclaration forte du Congrès de Lomé

Réunis à Lomé du 8 au 12 décembre 2025, représentants d’États africains, de pays abritant des communautés afrodescendantes, organisations de la diaspora, société, universitaires et partenaires internationaux ont adopté une déclaration structurante au terme du 9ᵉ Congrès panafricain, placé sous le thème du renouveau du panafricanisme et de la réforme des institutions multilatérales.

