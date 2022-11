Ali Bongo Ondimba se rend au Togo

Le président du Gabon Ali Bongo Ondimba effectuera une visite d’amitié mercredi au Togo.

Un déplacement placé sous le signe du renforcement de la coopération bilatérale.

Faure Gnassingbé s’est rendu à de très nombreuses reprises à Libreville. AU moins 5 fois depuis 2018, signe d’une entente étroite entre les deux leaders.

'Au cours de son séjour, le président de la République et son homologue du Togo examineront les questions bilatérales, régionales, continentales et les sujets internationaux de l’heure, à l’instar de la lutte contre les changements climatiques ou ceux liés à l’économie et à la sécurité’, indique le communiqué de la présidence gabonaise.