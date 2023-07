Après le Togo, Israël

Israël a décidé de "reconnaître la souveraineté du Maroc" sur le territoire disputé du Sahara occidental, a annoncé lundi le cabinet royal à Rabat, en citant une lettre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

"Par cette lettre, le Premier ministre israélien a porté à la Très Haute Attention de Sa Majesté le Roi (Mohammed VI) la décision de l'Etat d'Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental", a indiqué le Palais dans un communiqué.

Dans sa missive, M. Netanyahu a informé le souverain qu'Israël examinait positivement "l'ouverture d'un consulat dans la ville de Dakhla", située dans la partie du Sahara occidental contrôlée par le royaume.

'Dakhla est une porte d'entrée du Royaume du Maroc vers sa profondeur africaine, y compris la région de l'Afrique de l'Ouest', souligne Nasser Bourita, le chef de la diplomatie marocaine.

Dakhla sera une base des relations économiques entre le Maroc et l'Afrique de l’Ouest à travers la dynamique économique et les infrastructures à grande échelle, notamment le port atlantique en construction.

Cette ville a vu l'ouverture successive de plusieurs consulats de pays amis parmi lesquels le Togo qui soutient la souveraineté de Rabat sur le ‘Sahara marocain’.

Pour Nasser Bourita, Dakhla va devenir un hub diplomatique et économique dans les provinces du sud du Maroc et servira de plateforme pour développer les relations économiques et commerciales avec les Etats d’Afrique de l’Ouest.

Un hub dont pourrait profiter Israël pour se développer sur le continent africain.