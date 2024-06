Arrivée du président togolais à Séoul

Après la Chine et le Japon, la Corée organise les 4 et 5 juin à Séoul son premier sommet africain.

Le président Faure Gnassingbé est arrivé dimanche dans la capitale sud-coréenne.

Ce premier sommet Corée-Afrique marque une étape importante dans les relations entre la Corée du Sud et le continent.

Le thème central est « L'Avenir que nous construisons ensemble : Croissance partagée, Durabilité et Solidarité », reflétant les objectifs de coopération mutuelle et de développement durable.

Le sommet réunira des délégations de pays africains, des organisations internationales, des personnalités du monde des affaires, des universitaires, et des groupes de la société civile. Les chefs d'État africains et coréens, ainsi que des entrepreneurs, se rencontreront pour discuter des opportunités économiques et renforcer les liens bilatéraux.

Le 4 juin, une série de réunions et de discussions se tiendront à Ilsan, tandis que le 5 juin, le Sommet des affaires Corée-Afrique se déroulera à Séoul. Les discussions porteront sur des sujets variés tels que la coopération économique, l'investissement, la technologie, et l’éducation.

Le Maroc, en tant que premier pays africain à avoir établi des relations diplomatiques avec la Corée du Sud, occupe une place de choix parmi les participants.