'Attachez-vous solidement au Pacte d'Allah et ne créez pas de dissensions'

Le conseil des ministres des affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) s’est achevé mercredi soir à Islamabad (Pakistan).

Le Togo était représenté par son ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey.

Cette rencontre s’est déroulée sous le thème ‘Construire des partenariats pour l’unité, la justice et le développement’.

A l’issue des travaux, les participants se sont inquiétés ‘des menaces croissantes à la paix et à la sécurité internationales ainsi que les tensions et l'instabilité dans de nombreuses régions du monde, aggravées par des conflits qui perdurent de longue date et restent sans solution, une islamophobie omniprésente et des tentatives délibérées de ternir l'image sacrée de l'islam et de saper les bases de la coexistence pacifique du monde musulman avec les autres cultures et religions’.

Ils se sont déclarés profondément préoccupés par les conflits armés en cours, y compris en Europe, et soulignant la nécessité de mettre fin aux hostilités, d'éviter les pertes de vies humaines, d’augmenter l'aide humanitaire et de renforcer la diplomatie’.

Une référence à la guerre menée par la Russie en Ukraine. Mais l’OCI s’est gardée de mentionner l’implication de Moscou dans ce conflit.