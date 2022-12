Le Mali et la Côte d’Ivoire ont signé jeudi, sous l’égide de la médiation togolaise, un mémorandum sur la promotion de la paix et le renforcement des relations de fraternité et de bon voisinage, permettant de rétablir la confiance et de traiter tous les sujets d’intérêt commun.

C’est le contenu d’un tweet publié vendredi par le ministère malien des Affaires étrangères.

Vague car la seule question qui intéresse à Abidjan est de savoir si oui ou non les 46 soldats ivoiriens prisonniers de la junte depuis le mois de juillet seront finalement libérés.

Le mémorandum évoqué ne mentionne pas leur retour en Côte d’Ivoire.