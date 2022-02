Chaud devant !

A l’heure des coups d’Etat en Afrique de l’Ouest, de la brouille entre la France et le Mali, de l’arrivée de nouveaux acteurs comme la Russie et face à la poussée du terrorisme, le prochain Sommet Union européenne-Union africaine sera particulièrement intéressant à suivre.

La rencontre aura lieu à Bruxelles les 17 et 18 février prochains.

Le sommet constituera une occasion unique de jeter les bases d'un partenariat renouvelé et approfondi entre l'UA et l’UE, souligne le Conseil européen.

Ce rendez-vous ambitionne de déboucher sur un engagement politique au plus haut niveau fondé sur la confiance et une compréhension claire des intérêts mutuels.

Outre les questions politiques sensibles, il sera question aussi de développement. L'objectif est de lancer un ambitieux paquet d'investissements Afrique‑Europe en tenant compte des défis mondiaux tels que le changement climatique et la crise sanitaire actuelle.

Le président Faure Gnassingbé assistera à ce Sommet dont les détails son connus.

L’accueil des chefs d’Etat et de gouvernement aura lieu le 17 février à 14h15. L’après-midi sera consacré à des tables-rondes thématiques suivies d’un dîner officiel.

Le lendemain matin, les officiels poursuivront leurs échanges avant une clôture des travaux à midi.

Les thèmes abordés seront notamment le financement de la croissance, les systèmes de santé et la production de vaccins, l’agriculture, l’éducation, le soutien au secteur privé et les questions liées à la paix, à la sécurité et à la gouvernance.

L’heure est à l’urgence sur ces derniers points avec la forte instabilité en Afrique de l’Ouest et l’expansion des groupes terroristes dans toute cette région.