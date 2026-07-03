Conflits internationaux : impact sur l'Afrique

L'Alliance Politique Africaine (APA) tient vendredi à Lomé une réunion extraordinaire consacrée aux répercussions de la crise au Moyen-Orient sur le continent africain et aux réponses que l'Afrique peut collectivement y apporter.

La rencontre accueille également des représentants de pays du Golfe. La liste n’a pas encore été publiée.

Créée à l'initiative du Togo en mai 2023, l'APA regroupe dix pays membres, Angola, Burkina Faso, Gabon, Guinée Conakry, Libye, Mali, Namibie, République Centrafricaine, Tanzanie et Togo, autour d'une ambition commune : renforcer la voix de l'Afrique sur la scène internationale et mieux défendre ses intérêts face aux grandes puissances.

La cérémonie d’ouverture sera présidée dans la matinée par le président du Conseil, Faure Gnassingbé.