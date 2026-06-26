La plus vieille démocratie moderne souffle 250 bougies

Le chargé d'Affaires de l'ambassade des États-Unis à Lomé, Kimberly McClure, a convié jeudi soir le gotha de la capitale togolaise à un cocktail marquant le 250e anniversaire de l'indépendance américaine, un événement qui célèbre la naissance, le 4 juillet 1776, de la première grande démocratie moderne.

À cette occasion, la diplomate a salué la solidité des relations entre Washington et Lomé et réaffirmé la volonté des États-Unis de poursuivre et de renforcer leur coopération avec le Togo, notamment dans les domaines de la sécurité, du commerce et du développement.

250 ans d'une démocratie fondatrice

Le 4 juillet 1776, les treize colonies britanniques d'Amérique du Nord proclamaient leur indépendance en adoptant la Déclaration d'indépendance, rédigée principalement par Thomas Jefferson. Ce texte fondateur, affirmant que « tous les hommes sont créés égaux » et dotés de droits inaliénables, « la vie, la liberté et la recherche du bonheur », allait inspirer des générations de combattants pour la liberté à travers le monde, de la Révolution française aux mouvements d'indépendance africains.

Deux cent cinquante ans plus tard, les États-Unis demeurent la première puissance mondiale, avec une économie de plus de 25 000 milliards de dollars, un réseau d'alliances sans équivalent et une influence culturelle, technologique et diplomatique qui s'étend aux quatre coins de la planète.

Au Togo, Washington est un partenaire important dans les domaines de la sécurité, de la santé.