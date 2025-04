Consultations entre le Togo et le Qatar

Le Togo et le Qatar ont lancé mercredi à Lomé la toute première session de consultations politiques entre leurs ministères des Affaires étrangères respectifs.

Cette rencontre marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

La délégation qatarie était conduite par le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Dr. Ahmed bin Hassan Al Hammadi.

Côté togolais, les discussions étaient présidées par Ousmane Afo Salifou, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et des Togolais de l’extérieur.

Au cours de cette session, les deux parties ont abordé plusieurs sujets d’intérêt commun, tant sur le plan régional qu’international, en mettant un accent particulier sur le renforcement de la coopération bilatérale.

En marge de ces consultations, un Mémorandum d’Entente a été signé entre les deux pays, portant sur la coopération dans les domaines de la jeunesse et des sports. Cet accord traduit la volonté partagée du Togo et du Qatar de diversifier leur partenariat et de promouvoir des initiatives communes profitant aux jeunes générations.

Cet engagement ouvre la voie à de nouvelles opportunités de collaboration, tout en consolidant une relation diplomatique fondée sur la confiance, la solidarité et l’intérêt mutuel.