Coup de chapeau à Suzanne Aho

Pour la 3e fois, le Togo siègera au Comité des Nations Unies relatif aux droits de l'enfant.

C’est Suzanne Aho, plusieurs fois ministres, qui représentera son pays pour la période 2023 à 2027.

Le Comité est un organe international indépendant qui contrôle l’application de la Convention relative aux Droits de l’Enfant par les États parties.

Il est composé de 18 experts indépendants de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l’enfant.

Il tient chaque année 3 sessions à Genève, d’une durée de trois semaines (Janvier, Mai et Septembre).

Le Comité rempli son rôle de garant de la convention notamment en assistant les États dans la mise en œuvre de la convention, en collaborant avec les autres agences des Nations Unies et les organisations non-gouvernementales et en diffusant le plus largement possible des informations sur les droits de l’enfant.

‘La bataille a été rude pour arracher le fauteuil. Nous étions 17 candidats, dont 5 rien que pour l’Afrique de l’Ouest. Je tiens à remercier ici les missions du Togo à Genève et à New-York ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey’, a confié l’ancienne ministre de la Santé.

Ces 30 dernières années, la vie des enfants a été transformée par la Convention relative aux Droits de l’Enfant qui est l’instrument relatif aux droits de l’homme le plus largement ratifié de l’histoire.

La Convention a incité les gouvernements à changer leurs lois et leurs politiques, pour que davantage d’enfants puissent accéder aux soins de santé et à la nutrition qui leur sont nécessaires.

Il existe désormais de meilleures garanties pour protéger les enfants de la violence et de l’exploitation.

Davantage d’enfants font entendre leurs voix et participent à la société.

Il reste cependant encore beaucoup à faire.