Le Togo attendu à la TICAD 2025 à Tokyo

Le Togo s’apprête à prendre part à la 9e édition de la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD), prévue du 20 au 22 août 2025 au Japon.

Cette conférence constitue une plateforme stratégique d’échanges entre le Japon, les pays africains et leurs partenaires de développement.

Axée sur les grandes priorités du continent, la TICAD 9 mettra en avant des secteurs clés tels que les infrastructures, l’industrie, le numérique, l’éducation, la santé et le développement durable.

Le Togo entend profiter de cette rencontre pour renforcer sa coopération bilatérale et multilatérale, tout en attirant de nouveaux investissements et expertises.

L’événement accordera une place importante à l’innovation technologique japonaise, au service du progrès économique et social en Afrique. Le Japon, reconnu pour son savoir-faire en matière de technologies vertes et de transformation numérique, propose un appui concret aux pays africains dans leur transition vers des modèles de croissance durables et inclusifs.

La conférence mettra également en lumière les initiatives africaines en faveur de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix, enjeu majeur pour la stabilité et le développement du continent.

Dans les domaines de la santé et de l’éducation, la TICAD visera à renforcer les capacités humaines et institutionnelles.

Il s’agira notamment d’améliorer la formation des professionnels de santé, d’outiller les centres de soins, de renforcer les dispositifs de formation des enseignants et de moderniser les infrastructures éducatives.

Chefs d’État, décideurs publics, acteurs du secteur privé et représentants d’organisations internationales seront réunis pour tracer les nouvelles voies du partenariat afro-japonais.

Pour le Togo, cette rencontre représente une occasion stratégique de consolider sa position dans les dynamiques régionales et de promouvoir ses priorités nationales sur la scène internationale.