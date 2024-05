Robert Dussey, le chef de la diplomatie togolaise participe depuis lundi à Doha (Qatar) au Global Security Forum.

La conférence doit aborder les défis actuels de la sécurité mondiale dans le contexte de la compétition stratégique tout en évaluant à la fois les risques et les opportunités résultant de l'interdépendance complexe.

Le forum comprend des discussions sur des sujets tels que : la gestion de la chaîne d'approvisionnement ; le changement climatique en tant que multiplicateur de menaces ; la sécurité énergétique ; les technologies essentielles telles que les semi-conducteurs de pointe ; l'insécurité alimentaire ; et la pratique de la prise d'otages par des acteurs étatiques et non étatiques ; entre autres sujets connexes.

Parmi les participants attendus à la tribune, le Premier ministre du Qatar, Cheikh Mohammed Bin Abdulrahman Al-Thani et le président du Rwanda, Paul Kagame, notamment.

M. Dussey a débattu avec avec Peter Pham, ancien ambassadeur américain et envoyé spécial pour le Sahel et la région des Grands Lacs, des relations renouvelées entre l’Afrique et l’Occident.

M. Pham a souligné l’importance pour les Etats africains de cultiver de nouveaux modèles stratégiques de partenariat.