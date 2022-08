Démocratie et sécularisme

L'Inde célèbre les 75 ans de son indépendance ce lundi.

Avec plus de 1,3 milliard d'habitants, c'est la plus grande démocratie au monde.

A cette occasion, l’ambassadeur, Sanjiv Tandon, a rencontré la communauté indienne installée au Togo. Il a salué son engagement à participer au développement du pays et à favoriser le resserrement des liens politiques et économiques entre New-Delhi et Lomé.

L’ouverture d’une ambassade indienne dans la capitale togolaise permet de renforcer la coopération