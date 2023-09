Des partenaires de poids

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a nommé début mai Leonardo Santos Simão (Mozambique) au poste de représentant spécial pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) et président de la Commission mixte Cameroun-Nigéria.