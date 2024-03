Diplomatie globale à Antalya

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, participe en Turquie à l’Antalya Diplomatic Forum.

Il a posté sur son compte X une photo où il est en compagnie de son homologue du Mali et du Burkina Faso et du président de la Commission de la Cédéao.

Le Forum diplomatique d'Antalya est un événement international annuel qui se tient à Antalya, en Turquie, réunissant des diplomates, des décideurs politiques, des universitaires et des experts du monde entier pour discuter des principaux enjeux mondiaux et promouvoir le dialogue et la coopération sur divers défis diplomatiques. Voici quelques points clés sur le forum.