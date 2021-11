'Discours important' de Xi Jinping

La VIIIe conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) a lieu du 28 au 30 novembre Diamniadio (Sénégal).

Le FOCAC a été créé en 2000 pour renforcer la coopération entre l’Afrique et la Chine ‘et pour relever les défis de la mondialisation’.

‘Il existe une confiance mutuelle et un soutien entre le plus grand pays en développement et le continent africain’, a déclaré dimanche l’ambassadeur chinois au Sénégal, Xiao Han.

Le président Xi Jinping prononcera un ‘discours important’’ par vidéo, à l’ouverture de la conférence lundi, indiquent les officiels chinois.

Le Togo est membre de la FOCAC depuis sa création.