Du bruit pour rien

La nomination de Ouro-Koura Tchagara Agadazi au poste d’ambassadeur du Togo en France suscite de vives réactions de la part d’un groupuscule d’opposants.

La Coalition de la diaspora togolaise pour l’alternance et la démocratie (COGITOGO) - dont on ignore l’existence légale - a fermement rejeté dimanche cette désignation qu’elle qualifie de ‘provocation’ et d’« insulte » pour la République française.

Selon cette organisation, Ouro-Koura Tchagara Agadazi serait impliqué dans plusieurs cas de violations des droits de l’homme, ce qui rendrait inacceptable sa nomination à un poste diplomatique aussi stratégique.

Ancien ministre de l’Agriculture pendant de longues années, Ouro-Koura Tchagara Agadazi occupait jusqu’à récemment le poste de directeur général de l’Agence nationale pour la sécurité alimentaire (ANSAT).