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Dussey et Kulubaev ouvrent la voie à la visite de Faure Gnassingbé à Bichkek

Les ministres des Affaires étrangères du Togo et du Kirghizistan ont tenu lundi une séance de travail préparatoire, jetant les bases d'une coopération bilatérale inédite entre les deux pays.

Robert Dussey et Kirghiz Zheenbek lundi à Bichkek © DR

À quelques heures de la visite officielle du président du Conseil Faure Gnassingbé au Kirghizistan, les chefs de la diplomatie des deux pays ont ouvert le bal. Robert Dussey, ministre togolais des Affaires étrangères, s'est entretenu lundi à Bichkek avec son homologue Kirghiz Zheenbek Kulubaev dans le cadre des préparatifs de cette rencontre.

Les deux officiels ont passé en revue les perspectives de coopération bilatérale, deux pays aux trajectoires distinctes mais animés d'une même volonté de diversifier leurs partenariats internationaux. 

Les échanges ont également porté sur la coordination au sein des organisations internationales, un volet de plus en plus stratégique pour des pays qui cherchent à peser davantage sur la scène multilatérale.

Cette réunion préparatoire témoigne du sérieux avec lequel Lomé aborde ce rapprochement avec Bichkek. Loin d'être une visite protocolaire, la rencontre entre Faure Gnassingbé et le président Sadyr Japarov s'annonce comme le point de départ d'une relation bilatérale substantielle entre l'Afrique de l'Ouest et l'Asie centrale, deux régions du monde qui se connaissent encore trop peu et ont pourtant beaucoup à se dire.

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