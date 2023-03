'Echange fructueux' au Quai d'Orsay

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, s’est entretenu jeudi à Paris avec son homologue, Catherine Colonna.

‘Un échange fructueux avec Robert Dussey sur les perspectives du partenariat entre la France et le Togo, la situation régionale et les engagements de la France en Afrique de l’Ouest’, a indiqué la ministre.

Mme Colonna a évoqué les perspectives d’approfondissement du partenariat franco-togolais, notamment en matière d’investissements économiques et d’appui aux stratégies togolaises en matière de développement et de sécurité.

Ils ont également partagé leurs analyses sur la situation régionale.

La ministre a exprimé le soutien de la France aux initiatives régionales en matière de paix, de sécurité et de développement, et rappelé le maintien de l’engagement français, dans une nouvelle dynamique partenariale équilibrée, réciproque et responsable, comme l’a annoncé Emmanuel Macron dans son discours du 27 février dernier.