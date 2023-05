Echanges 'conviviaux' à l'Elysée

Le président Faure Gnassingbé s’est entretenu hier soir lors d’un dîner à l’Elysée avec son homologue français Emmanuel Macron.

‘La coopération bilatérale et les questions régionales et internationales relatives à la paix et à la sécurité ont fait l’objet des échanges entre les deux dirigeants’, indique-t-on à Lomé de source officielle.

Il a évidemment été question de la lutte contre le terrorisme qui frappe le Togo.

Les échanges ont également porté sur l’instabilité politique en Afrique de l’Ouest avec des coups d’Etat à répétition au Mali, en Guinée et au Burkina Faso.