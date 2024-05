Une résolution et de profondes divisions

L’Organisation de la coopération islamique (OCI) a de nouveau dénoncé dimanche un « génocide » à Gaza et appelé ses 57 pays membres à « imposer des sanctions » à Israël, dans une résolution adoptée à l'issue de son sommet à Banjul.

La résolution demande à ses membres « d'exercer des pressions diplomatiques, politiques et juridiques » et de prendre des « sanctions » à tous les niveaux « économiques, sportifs, culturels et internationaux » contre Israël. L'OCI appelle également à « un cessez-le-feu immédiat, permanent et inconditionnel ». En outre, dans son communiqué final, l'OCI appelle également « à stopper l'exportation des armes et des munitions utilisées par son armée pour perpétrer le crime de génocide à Gaza » sans toutefois donner davantage de précisions.

Seule une poignée de chefs d'Etat africains ont fait le déplacement jusque dans la capitale gambienne à l'occasion du 15ème sommet de l'OCI qui s'est ouvert samedi. L'immense majorité des présidents des 57 pays membres se sont fait représenter. Le Togo par son ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey.

L’organisation entend accroître la solidarité musulmane, soutenir le combat des Palestiniens et défendre les lieux saints musulmans.

En novembre 2023, l'OCI s'était réunie à Riyad pour un sommet conjoint avec la Ligue arabe, condamnant les actions des forces israéliennes à Gaza, mais s'abstenant d'énoncer des mesures économiques et politiques punitives à l'encontre d'Israël.

Ce sommet avait mis en évidence les divisions régionales.

Divisions également avec la plupart des pays africains qui ne souhaitent pas condamner Israël mais plutôt rechercher les moyens de ramener la paix, de façon équilibrée.