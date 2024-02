Le président togolais affiche un leadership régional qui ne s’embarrasse d’aucune contrainte idéologique ou juridique, en particulier en matière de médiation dans les situations de crise. Mais, qu’il agace ou qu’il séduise, force est de reconnaître que son activisme engrange des succès, écrit jeudi Jeune Afrique sur son site.

Le journaliste mentionne les différentes médiations au Mali et au Niger et le choix assumé de parler à tout le monde : Paris, Washington, Ankara et Moscou sont des interlocuteurs réguliers.

Le Togolais a-t-il viré au « panafricaniste tendance afrocentriste » à la mode en Afrique francophone ?, se demande le magazine.

Un ministre proche du chef de l’État togolais nous assure que non. Une révolution est en cours, deux visions du monde se font face, dans une confrontation potentiellement explosive. À l’instar des autres chefs d’État sommés de choisir entre blanc et noir, le président togolais a choisi… le gris. « De jeunes leaders ont décidé de renverser la table. Ils sont en quête d’un nouveau modèle de relations avec nos partenaires traditionnels. On ne peut pas leur tourner le dos. Il faut leur tendre la main et porter la voix de la modération. En revanche, si nous persistons à les traiter avec brutalité et condescendance, nous y perdrons tous », prévient l interlocuteur.