Entretien entre Emmanuel Macron et Faure Gnassingbé

Emmanuel Macron s’est entretenu jeudi avec le président Faure Gnassingbé en marge des commémorations du 80e anniversaire du débarquement de Provence.

Le président de la République française a tout d’abord remercié le président Gnassingbé de sa présence aux commémorations du débarquement de Provence. Il était important pour la France d’honorer la mémoire des soldats togolais et de tous les soldats africains qui ont contribué à sa Libération aux côtés des forces françaises et alliées, indique un communiqué de l’Elysée.

Lors de cet entretien, les deux dirigeants ont salué la richesse de la relation bilatérale et ont dit leur souhait de continuer à la renforcer dans les domaines de la défense, de l’agriculture, de la culture, ainsi que dans les domaines prioritaires que sont la santé, l’éducation et la formation professionnelle et universitaire. Ils sont également convenus de poursuivre le travail conjoint en faveur de l’entreprenariat dans le cadre de l’initiative Choose Africa.

Emmanuel Macron et Faure Gnassingbé ont également passé en revue plusieurs questions de la situation internationale et régionale, ajoute le texte.