Entretien téléphonique entre Gideon Saar et Robert Dussey

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, s’est entretenu lundi par téléphone avec son homologue togolais, Robert Dussey, dans le but de renforcer le partenariat entre Israël et le Togo.

Cette discussion a permis d’aborder des domaines clés de collaboration ainsi que des préoccupations communes. Gideon Saar a exprimé sa gratitude à Robert Dussey pour le soutien du Togo envers Israël à la suite des attaques du 7 octobre. « J’ai remercié mon collègue pour le soutien du Togo à Israël après le 7 octobre », a déclaré Saar, soulignant l’importance de la solidarité internationale en période de crise.

Le ministre israélien a également informé son homologue togolais des efforts en cours pour libérer les otages retenus à Gaza, un enjeu humanitaire prioritaire dans la stratégie diplomatique et opérationnelle d’Israël ces derniers mois.

Outre la situation des otages, les deux ministres ont discuté de la menace commune que représente le terrorisme. Les deux nations, confrontées à des défis sécuritaires spécifiques, considèrent leur coopération dans la lutte contre le terrorisme comme un élément essentiel de leur partenariat.

Le Togo et Israël entretiennent des liens étroits dans les domaines politique, diplomatique et économique. Leur relation repose sur une histoire de respect mutuel et de collaboration active, les deux pays travaillant ensemble sur des initiatives visant à promouvoir le développement et la sécurité.

Cet échange de haut niveau illustre l’engagement des deux nations à approfondir leur partenariat, en mettant l’accent sur la paix, la stabilité et la prospérité partagée. Comme l’a souligné Gideon Saar : « Nous travaillerons ensemble pour renforcer les relations bilatérales entre nos deux nations. »