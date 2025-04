Esclavage, colonisation : le Togo pilote un chantier panafricain de reconnaissance

A l’occasion de la conférence « 125 Years Later, Pan-Africanism and Dialogue on Reparation », organisée début avril à Londres, le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, a lancé un appel fort : il est temps pour l’Afrique de reprendre en main l’écriture de sa propre histoire, longtemps déformée par les récits coloniaux.