Facilitation des échanges commerciaux et des visas

L’ambassadrice de Turquie au Togo, Muteber Kılıç, a présenté lundi un bilan détaillé de la coopération bilatérale, marquant une progression significative sur les plans économique, éducatif et culturel.

Depuis 2021, le volume des échanges commerciaux est passé de 128 à près de 300 millions de dollars, illustrant l’intensification des relations entre Lomé et Ankara.

Cette croissance des échanges est soutenue par des initiatives visant à faciliter les relations entre les deux pays. Depuis février dernier, le service consulaire de l’ambassade turque à Lomé est opérationnel, permettant aux citoyens togolais d’obtenir leurs visas directement sur place, sans avoir à se rendre à Cotonou (Bénin).

Cette avancée constitue un atout majeur pour les hommes et femmes d'affaires qui peuvent désormais accéder plus facilement aux opportunités économiques et commerciales en Turquie.

En matière d'éducation, Ankara offre des opportunités intéressantes.

Actuellement, 20 étudiants togolais poursuivent leurs études dans des universités turques grâce à des bourses octroyées dans le cadre d’un programme de coopération académique.

Ce partenariat devrait bientôt être renforcé avec l’ouverture d’un Centre d'études et de recherches turques au sein de l'Université de Lomé, un projet mené par la Fondation Maarif.

La coopération culturelle connaît également un développement réel.

Cette année, la Turquie est le pays invité d'honneur du Festival International d'Histoire d'Aného (FIHA), qui se tiendra du 14 au 18 novembre.

Mme Kılıç a souligné l'importance du Togo dans la stratégie d'expansion de son pays en Afrique, affirmant que Lomé est considéré comme un partenaire clé au niveau politique, économique, militaire et culturel.

Le gouvernement togolais a exprimé sa satisfaction quant aux avancées de cette coopération, jugée dynamique et porteuse de croissance. La ministre de la Communication et de la Culture, Florence Yawa Kouigan, a déclaré que ces relations « vont en s’accélérant et en s'étoffant », tout en réaffirmant la volonté de l’État togolais de consolider cette relation au bénéfice des populations des deux pays.