Faure Gnassingbé accueille le président sénégalais

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a reçu vendredi à Lomé son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans le cadre d'une visite officielle placée sous le signe du renforcement des liens bilatéraux entre le Togo et le Sénégal.

L’annonce a été faite par le président du Conseil lui-même sur le réseau social X (anciennement Twitter) :

« J’ai le plaisir d’accueillir ce jour, à Lomé, mon frère, Président de la République du Sénégal, SEM Bassirou Diomaye Diakhar FAYE. »

Au cours de leur rencontre, les deux chefs d’État ont échangé sur plusieurs sujets d’intérêt commun, notamment :

La paix et la sécurité, dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires persistants au Sahel et en Afrique de l’Ouest ;

L’économie, avec l’ambition partagée de stimuler le commerce intra-africain et d'encourager les investissements mutuels ;

La jeunesse, considérée comme un pilier essentiel pour l’avenir du continent ;

L’intégration régionale, au sein de la CEDEAO, dans un contexte de repositionnement stratégique de certains pays membres ;

La culture, en tant que vecteur de cohésion sociale et d’identité africaine.

Dans sa déclaration, Faure Gnassingbé a souligné l’importance de cette rencontre pour consolider les liens historiques entre les deux peuples :

« Aujourd’hui, nos deux peuples renforcent leurs liens historiques pour bâtir un avenir commun au service de la paix et du développement autonome de notre continent. »

Cette visite s’inscrit dans une dynamique de rapprochement entre les nouvelles autorités sénégalaises et les pays de la sous-région, notamment dans un contexte géopolitique où les enjeux de souveraineté, de stabilité et d’autonomie économique deviennent de plus en plus centraux.

Elle témoigne également de la volonté des deux dirigeants de faire entendre une voix africaine forte et unie, en s’appuyant sur la diplomatie bilatérale pour construire des solutions africaines aux problèmes africains.