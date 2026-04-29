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Faure Gnassingbé et Sadyr Japarov scellent un partenariat inédit

Le président du Conseil togolais Faure Gnassingbé s'est entretenu mercredi avec le président kirghiz Sadyr Japarov à Bichkek, dans le cadre de la première visite officielle d'un dirigeant togolais dans ce pays d'Asie centrale.

Faure Gnassingbé et kirghiz Sadyr Japarov mercredi à Bichkek © MFA Kyrgyzstan

Plusieurs accords ont été signés. Cina Lawson, ministre de l'Efficacité du service public et de la Transformation numérique, en compagnie de son homologue kirghiz © DR

Le président du Conseil togolais Faure Gnassingbé s'est entretenu mercredi avec le président kirghiz Sadyr Japarov à Bichkek, dans le cadre de la première visite officielle d'un dirigeant togolais dans ce pays d'Asie centrale.

Les deux leaders ont abordé un agenda large, couvrant plusieurs dimensions d'une relation bilatérale qui s'écrit pour la première fois. La coopération politique et économique était naturellement au cœur des échanges, comment construire des ponts concrets entre deux pays que tout sépare géographiquement, mais que rapprochent des défis et des ambitions communes ?

La sécurité et la lutte contre le terrorisme ont également figuré en bonne place dans les discussions. Un sujet qui résonne avec une acuité particulière pour les deux pays : le Togo fait face à la menace jihadiste à ses frontières nord, tandis que le Kirghizistan, enclavé en Asie centrale, doit composer avec les risques d'instabilité régionale issus des zones de conflit afghanes et d'Asie centrale.

Les deux chefs d'État ont par ailleurs évoqué la crise au Moyen-Orient, dont les effets se font sentir bien au-delà de la région, perturbant les marchés énergétiques, freinant la croissance mondiale et imposant à tous les pays, riches ou pauvres, de revoir leurs équilibres économiques.

A l’issue de la rencontre, plusieurs accords bilatéraux ont été signés.

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