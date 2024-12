Faure Gnassingbé invité à la réouverture de Notre-Dame de Paris

À l’invitation du président de la République française, Emmanuel Macron, le président togolais Faure Gnassingbé participera ce samedi à la cérémonie de réouverture de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, marquant la fin d’un chantier titanesque de cinq années. L’événement, qui accueillera de nombreux chefs d’État et de gouvernement, sera ponctué d’un office liturgique inaugural.

La cathédrale, joyau de l’architecture gothique et patrimoine mondial de l’UNESCO, avait été gravement endommagée par un incendie dévastateur survenu le 15 avril 2019. Les flammes avaient ravagé sa toiture emblématique, sa charpente surnommée « la forêt » en raison de son enchevêtrement complexe de poutres en chêne, ainsi que sa célèbre flèche, qui s'était effondrée sous les regards émus du monde entier.

Face à l’ampleur du désastre, un vaste élan de solidarité internationale s’était manifesté, permettant de récolter plus de 850 millions d’euros de dons pour financer la restauration. Les travaux, qui devaient initialement durer plus longtemps, ont été menés à un rythme soutenu pour respecter la promesse d’Emmanuel Macron de rouvrir la cathédrale d’ici la fin de 2024.

La restauration de Notre-Dame a mobilisé des centaines d’artisans, ingénieurs et experts en patrimoine. Chaque étape des travaux a été réalisée dans le respect des méthodes traditionnelles pour préserver l’intégrité historique de l’édifice.

Un symbole de résilience et d’unité

La réouverture de Notre-Dame ne se limite pas à un événement religieux ou culturel, mais symbolise également la résilience face à l’adversité. Elle témoigne de l’importance universelle de ce monument, qui attire des millions de visiteurs chaque année et représente un patrimoine commun à l’humanité.

La présence du président Faure Gnassingbé à cette cérémonie met en lumière la portée internationale de cet événement et reflète les relations d’amitié et de coopération entre le Togo et la France.

« La participation du chef de l’État témoigne de la dimension universelle de Notre-Dame et de l’excellence des relations entre nos deux nations », souligne un communiqué officiel togolais.