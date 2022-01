Le jour de la République indienne a été célébrée mercredi soir à Lomé.

L’ambassadeur indien à Lomé, Sanjiv Tandon, avait convié les officiels togolais et le corps diplomatique pour un dîner à l’hôtel du 2 février. Nombre limité de convives en raison des restrictions sanitaires.

Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Afo Ousmane Salifou, qui représentait le ministre, a salué la réussite exemplaire de l’Inde.

‘Le Togo et l’Inde, poursuivent leur marche résolue vers l’idéal démocratique plus inclusif, participatif, protecteur des libertés individuelles et collectives et garant d’une émergence économique’, a-t-il déclaré.

On notait la présence des ambassadeurs de France, des Etats-Unis, de Turquie et de l’Union européenne.

Fête nationale, anniversaire de la proclamation de la République et de l’entrée en vigueur de la Constitution de l'Inde, en 1950, le jour de la République est une colorée et joyeuse, teintée de ferveur patriotique.

Il ne faut pas confondre le jour de la République avec la fête de l’indépendance (15 août) qui marque l'émancipation du pays par rapport à la Couronne Britannique, en 1947.