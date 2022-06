Fin de la visite en Terre sainte

Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères, a achevé vendredi une visite officielle de 48h en Israël.

Outre des entretiens politiques avec son homologue Yaïr Lapid, il a profité de son séjour pour évoquer le développement de la formation dans le domaine agricole.

Il s’est également rendu dans un chantier naval à Haifa qui conçoit et développe des vedettes rapides de surveillance maritime et a rencontré les responsables d’une société locale. Un agrégateur qui propose des solutions dans le domaine de l’habitat social, du traitement de l’eau et de l’énergie.

La visite n’aurait pas été complète sans un passage à Jérusalem au Saint-Sépulcre, là où se trouve le tombeau de Jésus, et au mur des lamentations.

Il s’agit d’une partie du mur de soutènement de l’esplanade du Temple de Jérusalem.