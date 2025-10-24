Rubriques

France-Togo : diplomatie active pour éteindre les braises à l’Est de la RDC

La France organisera le 30 octobre à Paris une Conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs, indique un communiqué du ministère français des Affaires étrangères.

Un rendez-vous pour sortir du cycle des violences © republicoftogo.com

Organisée en étroite coordination avec le Togo, médiateur de l’Union africaine sur les Grands Lacs, cette conférence aura pour objectif principal de mobiliser la communauté internationale afin de répondre à l’urgence humanitaire à l’est de la RDC et dans la région. 

Elle sera également l’occasion de soutenir la dynamique de négociation et de médiation en cours, portée par les Etats-Unis, le Qatar et l’Union africaine. 

Elle permettra enfin d’aborder l’approfondissement indispensable de l’intégration économique régionale, vecteur essentiel d’une paix durable, en marge du Forum de Paris sur la Paix, précise le texte.

Cet événement permettra ainsi à la communauté internationale de marquer son engagement en faveur de la paix et de la prospérité dans la région des Grands Lacs et de soutenir concrètement les populations locales.

