Tshisekedi à Lomé pour saluer la médiation togolaise

Le président de la République Démocratique du Congo (RDC), Antoine Tshisekedi, a effectué ce lundi une visite d'amitié et de travail à Lomé.

À son arrivée dans la capitale togolaise, le chef de l'État congolais a été accueilli par le président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé. Les deux dirigeants ont ensuite tenu une séance de travail consacrée essentiellement aux questions liées à la situation dans l'Est de la RDC.

Antoine Tshisekedi-Tshilombo a félicité Faure Essozimna Gnassingbé pour ses efforts de médiation en vue de trouver une solution durable au conflit dans l'Est de la RDC, où les affrontements entre l'armée congolaise et les milices du M23 continuent malgré l'accord de paix signé.

M. Gnassingbé est le médiateur désigné de l'Union africaine pour la résolution de la crise dans la région des Grands Lacs. Depuis sa désignation, il a entrepris plusieurs missions qui ont contribué au rapprochement entre les parties prenantes, aux désescalades et à la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda.

Cette médiation togolaise s'inscrit dans une approche multilatérale associant également les États-Unis, qui ont joué un rôle dans la signature de l'accord sous l'administration Trump, et d'autres partenaires régionaux et internationaux parmi lesquels le Qatar.

La visite du président congolais intervient quelques jours avant le sommet de haut niveau prévu à Lomé le 17 janvier qui réunira les parties prenantes au conflit pour faire le point sur la mise en œuvre de l'accord de paix et préparer la deuxième phase du processus de pacification.