Gilbert Houngbo rempile à la tête de l’OIT

Le Togolais Gilbert Houngbo a été réélu lundi à la tête de l’Organisation internationale du travail (OIT) pour un nouveau mandat de cinq ans.

Premier Africain à diriger l’agence onusienne, l’ancien Premier ministre devra faire face à de lourds défis, de l’impact de l’intelligence artificielle sur l’emploi à une grave crise financière.

Dans son discours d’investiture, prononcé en français, il a présenté la transformation du marché du travail par l’intelligence artificielle comme le principal enjeu à venir. « Notre organisation doit être à l’avant-garde de ces réflexions, afin que le progrès technologique reste au service de l’être humain », a-t-il déclaré.

Le directeur général devra aussi redresser les finances de l’institution. Les États-Unis, traditionnellement son principal contributeur, ont suspendu leurs paiements. L’OIT a prévenu qu’elle pourrait devoir réduire ses effectifs.

Né au Togo en 1961, Gilbert Fossoun Houngbo a construit l’essentiel de sa carrière dans les institutions internationales. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité au Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) entre 1996 et 2008, avant d’être nommé Premier ministre du Togo, de 2008 à 2012.

Il rejoint ensuite l’OIT comme directeur général adjoint, de 2013 à 2017, puis prend la présidence du Fonds international de développement agricole (FIDA), de 2017 à 2022. Élu à la tête de l’OIT en mars 2022, il a pris ses fonctions en octobre de la même année, 103 ans après la création de l’organisation.

Le directeur général met en avant les réformes engagées durant son premier mandat, notamment la modernisation du système de contrôle des normes du travail.

Sa candidature bénéficiait du soutien officiel de son pays.