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Le Cambodge reçoit le monde francophone

Le Cambodge accueille du 14 au 16 novembre le 20ᵉ Sommet de la Francophonie. Les chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage s’y retrouvent pour débattre des grands enjeux de la coopération internationale, du multilatéralisme et du développement durable.

Phnom Penh, la capitale du Cambodge © republicoftogo.com

Le Cambodge accueille du 14 au 16 novembre le 20ᵉ Sommet de la Francophonie. Les chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage s’y retrouvent pour débattre des grands enjeux de la coopération internationale, du multilatéralisme et du développement durable.

Le président du Conseil, Faure Gnassingé, participe à la rencontre.

Le thème retenu, « Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable », a peu de chances de faire débat. Personne ne s’opposera à une telle ambition. Reste à savoir si le sommet saura lui donner un contenu concret.

Au fil des années, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est devenue une structure aussi politique que culturelle. Le sommet de Phnom Penh en donnera une nouvelle illustration. 

Les participants devront soit désigner un nouveau secrétaire général, soit renouveler le mandat de la Rwandaise Louise Mushikiwabo.

Le choix du Cambodge peut surprendre. Selon les estimations de l’OIF, le royaume compte environ 463 000 francophones, soit à peine 3 % de sa population. Mais le pays, membre de l’organisation, entretient avec le français des liens historiques.

Le Togo est un membre actif de l'OIF depuis sa création.

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