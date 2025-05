Grands Lacs : Togo, États-Unis et Qatar à la manœuvre pour la paix

Les efforts diplomatiques s’intensifient pour mettre un terme au conflit meurtrier qui oppose la République démocratique du Congo (RDC) au Rwanda, au cœur de la région des Grands Lacs. Trois acteurs majeurs – les États-Unis, le Togo et le Qatar – s’impliquent désormais de manière coordonnée pour tenter une médiation inédite, dans une zone marquée depuis des décennies par les violences, les rivalités ethniques et les enjeux géopolitiques régionaux.

Le Togo, sous l’impulsion de son président du Conseil Faure Gnassingbé, joue un rôle moteur dans ce processus. Grâce à sa tradition de diplomatie discrète mais proactive en Afrique de l’Ouest et au-delà, Lomé s’est positionnée comme un facilitateur crédible entre les parties. Le pays est mandaté par l’Union africaine pour conduire une médiation entre Kinshasa et Kigali, dans un climat de tension exacerbée par les accusations croisées de soutien aux groupes armés opérant dans l’est de la RDC.

Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, fait la navette entre Kinshasa, Kigali et Doha à la demande de Faure Gnassingbé.

Le Qatar, qui développe depuis plusieurs années une diplomatie d’influence sur les dossiers complexes, notamment au Moyen-Orient et en Afrique, s’associe à cette initiative. Son ministre d’État en charge des médiations, Dr. Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, était récemment à Lomé pour des consultations de haut niveau.

Les États-Unis, quant à eux, soutiennent activement le processus à travers leur diplomatie multilatérale et leur capacité de pression politique. Washington est particulièrement préoccupé par la détérioration sécuritaire dans cette région stratégique, qui impacte la stabilité de tout le continent et perturbe les intérêts économiques et humanitaires.

Une situation sécuritaire de plus en plus critique

La région des Grands Lacs est au bord de l’embrasement. En RDC, les combats opposant l’armée congolaise à la rébellion du M23 – accusée d’être soutenue par le Rwanda – se sont intensifiés ces derniers mois. Les Nations unies et plusieurs ONG internationales dénoncent une crise humanitaire majeure, avec des centaines de milliers de déplacés, des exactions, et une instabilité croissante dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri.

Le président congolais, Félix Tshisekedi, accuse Kigali d’ingérence directe. Le Rwanda rejette ces accusations tout en dénonçant les collusions de Kinshasa avec des groupes armés hutus responsables du génocide de 1994. Ce climat d’extrême défiance rend tout dialogue direct pratiquement impossible sans l’intervention de médiateurs neutres.

La médiation menée par le Togo, avec le soutien du Qatar et des États-Unis, vise à recréer les conditions d’un dialogue constructif. L’objectif est de désamorcer les tensions, mettre en place des mécanismes de surveillance des frontières, et relancer les discussions sur la sécurité régionale dans un cadre élargi.

Ce processus s’annonce long et semé d’embûches. Les précédentes initiatives – de Nairobi à Luanda – ont échoué à produire des résultats durables. Mais l’implication conjointe de pays africains, arabes et occidentaux redonne une lueur d’espoir. À terme, seule une volonté politique sincère des deux protagonistes pourra garantir la réussite de cette médiation.

En attendant, les populations civiles restent les premières victimes de ce conflit. La communauté internationale est donc appelée à accompagner cette dynamique diplomatique, à intensifier l’aide humanitaire et à soutenir les mécanismes de paix pour offrir enfin une sortie de crise à cette région meurtrie.