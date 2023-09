Groupe des 77 : le Togo représenté au Sommet à Cuba

Robert Dussey, le chef de la diplomatie togolaise, a participé en fin de semaine au Sommet du Groupe des 77 pays en développement (G77) et de la Chine (G77+Chine) qui s'est achevé samedi à La Havane, Cuba.

Plus d’une centaine de délégations des pays membres du bloc et des responsables d’organisations internationales ont pris part à ce sommet pour débattre de questions politiques et économiques.

Le groupe G77+Chine est formé par une centaine de pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine qui représentent 80% de la population mondiale.

Son ambition est de faire contrepoids au pouvoir politique et économique du G20. Et pour le pays hôte, Cuba, cette rencontre était aussi l'occasion de sortir de son isolement sur la scène internationale.

En marge des travaux, Robert Dussey s’est entretenu avec Alpidio Alonso Grau, le ministre cubain de la Culture. L'occasion d'évoquer les préparatifs du 9e congrès panafricain à Lomé qui aura pour thème : ‘Renouveau du panafricanisme et place de l’Afrique dans la gouvernance mondiale : mobiliser les ressources et se réinventer pour agir '. Il aura lieu l'année prochaine.