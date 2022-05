L'ONU a rendu hommage aux hommes et aux femmes qui servent sous son drapeau dans certains des endroits les plus dangereux du monde lors d'une cérémonie à New York jeudi pour marquer la Journée internationale des Casques bleus de l’ONU.

Le Secrétaire général António Guterres a commencé la commémoration en déposant une gerbe au Mémorial des Casques bleus au siège de l'ONU, en hommage aux plus de 4.200 soldats de la paix qui ont sacrifié leur vie au cours des sept dernières décennies.

Il a également honoré les 117 Casques bleus décédés l'année dernière. « Nos collègues décédés venaient de 42 pays différents et d'horizons divers. Mais ils étaient unis par une cause commune : la paix », a-t-il déclaré. « Je présente mes plus sincères condoléances à leurs familles. Ils resteront à jamais dans nos cœurs ».

La Journée internationale des Casques bleus des Nations Unies est célébrée chaque année le 29 mai pour célébrer la contribution du personnel en uniforme et du personnel civil servant dans les opérations sur le terrain.

Le Secrétaire général a déclaré qu'il était fier du travail des Casques bleus de l'ONU dans le contexte des « défis croissants » auxquels ils sont confrontés, tels que l'augmentation des tensions politiques, la détérioration des situations de sécurité, les menaces d'attaques terroristes et la violence alimentée par la montée de la désinformation et de la mésinformation.

« Ils travaillent sans relâche dans les conditions les plus difficiles », a-t-il déclaré. « Ils s'adaptent à l'évolution rapide des situations sur le terrain. Et ils innovent constamment pour protéger les plus vulnérables - tout en représentant notre communauté mondiale diverse. Ils font avancer la plus grande mission de toutes – la paix».

Huit Casques bleus ont été honorés à titre posthume : le Capitaine Biguilinibe Wodjo, le Sgt. Assimah Abalo, SCH Dosseh Amedekouva, SCH Toi Gmaro, CCH Essoyo-Mawe Lemou, 1°CL Mawe Awereou, SGT Padaki Poyodi et SGT Atcham Tetena qui ont perdu la vie alors qu'ils servaient avec la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) .

Le Togo est le 16e plus important contributeur de personnel en uniforme aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Il déploie actuellement près de 1.100 militaires et policiers dans les opérations de l'ONU en République centrafricaine, en RDC, au Mali, au Soudan du Sud et au Sahara occidental.