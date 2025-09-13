Rubriques

Indépendance de la justice : le Togo défend sa souveraineté

Le ministère togolais des Affaires étrangères a convoqué vendredi l’ambassadeur de l’Union européenne à Lomé, à la suite d’une résolution adoptée par le Parlement européen. Pour les autorités, ce texte constitue une ingérence manifeste dans un dossier strictement judiciaire et souverain.

Ingérence du Parlement européen © republicoftogo.com

Au centre de la polémique se trouve l’affaire Goma Abdoul Aziz, condamné à dix ans de réclusion criminelle pour complot contre la sécurité intérieure de l’État et groupement de malfaiteurs.

Lors de l’entretien, le chef de la diplomatie a exigé des explications sur le sens de cette démarche européenne. Il a rappelé que la justice togolaise s’exerce en toute indépendance, dans le respect des lois nationales et des standards internationaux.

Pour Lomé, la résolution du Parlement européen s’apparente à une tentative de pression politique, visant à remettre en cause une décision judiciaire rendue à l’issue d’un procès public et équitable.

