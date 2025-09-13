Indépendance de la justice : le Togo défend sa souveraineté

Le ministère togolais des Affaires étrangères a convoqué vendredi l’ambassadeur de l’Union européenne à Lomé, à la suite d’une résolution adoptée par le Parlement européen. Pour les autorités, ce texte constitue une ingérence manifeste dans un dossier strictement judiciaire et souverain.

Au centre de la polémique se trouve l’affaire Goma Abdoul Aziz, condamné à dix ans de réclusion criminelle pour complot contre la sécurité intérieure de l’État et groupement de malfaiteurs.

Lors de l’entretien, le chef de la diplomatie a exigé des explications sur le sens de cette démarche européenne. Il a rappelé que la justice togolaise s’exerce en toute indépendance, dans le respect des lois nationales et des standards internationaux.

Pour Lomé, la résolution du Parlement européen s’apparente à une tentative de pression politique, visant à remettre en cause une décision judiciaire rendue à l’issue d’un procès public et équitable.