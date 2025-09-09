9ᵉ Congrès panafricain en décembre à Lomé

Le Togo se prépare à accueillir le 9ᵉ Congrès panafricain, prévu du 8 au 12 décembre 2025 à Lomé.

Cet événement réunira des chefs d’Etat et de gouvernement, des ministres, des juristes, des décideurs politiques, universitaires, des acteurs de la société civile ainsi que des représentants de la diaspora africaine autour d’un thème central : le renouveau du panafricanisme et le rôle de l’Afrique dans la réforme des institutions multilatérales.

Selon le ministère des Affaires étrangères, le Congrès sera l’occasion de réaffirmer la pertinence du panafricanisme comme socle idéologique et historique, tout en projetant ses valeurs dans les enjeux contemporains.

Il s’agira notamment de mobiliser États et peuples africains autour de la réforme des institutions internationales, afin de donner à l’Afrique une place plus juste dans la gouvernance mondiale.

Les participants débattront également de la réparation et de la restitution du patrimoine culturel africain, et de la réaffirmation de l’identité culturelle africaine, des thématiques au cœur du renouveau panafricaniste. L’événement se veut un espace d’échanges et de réflexion sur les actions concrètes à mener pour défendre l’héritage africain et renforcer son rayonnement international.

Huit ans après la dernière édition tenue à Accra (Ghana), le rendez-vous de Lomé s’annonce particulier, avec une forte implication de la diaspora africaine. Celle-ci devrait apporter une contribution importante aux débats sur l’avenir du continent et sur les moyens de bâtir une solidarité africaine renforcée.