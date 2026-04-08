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Juliana Amato Lumumba espère obtenir le soutien du Togo

La course au secrétariat général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) passe par Lomé.

Juliana Amato Lumumba et Crispin Mbadu Phanzu mardi à Lomé © DR

La course au secrétariat général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) passe par Lomé.

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a reçu mardi une délégation de haut rang de la République Démocratique du Congo, conduite par le ministre délégué aux Affaires étrangères, Crispin Mbadu Phanzu, envoyé spécial du président Félix-Antoine Tshisekedi.

Le message porté est sans ambiguïté : Kinshasa sollicite le soutien du Togo pour porter Juliana Amato Lumumba à la tête de l'OIF.

La candidate elle-même a saisi l'occasion pour développer sa vision : une francophonie plus inclusive, plus proche des peuples, à la hauteur du poids démographique et culturel que représente l'Afrique francophone dans le monde. Un argument de poids, la RDC est le premier pays francophone de la planète par sa population.

Le secrétaire général de l'OIF, élu pour quatre ans par les chefs d'État membres, conduit l'action politique de l'organisation et préside le Conseil permanent de la Francophonie. Un poste stratégique et très convoité actuellement occupé par Louise Mushikiwabo (Rwanda), candidate à sa propre succession.

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