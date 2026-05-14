Restitution des biens culturels : l'Allemagne prête à assumer sa responsabilité historique

Au-delà des questions sécuritaires et diplomatiques, la visite de Serap Güler à Lomé en début de semaine a ouvert un autre chantier, plus intime et plus chargé d'histoire : celui de la restitution des biens culturels et des restes humains emportés lors de la colonisation allemande du Togo, rapporte la Deutsche Welle (DW).

La vice-ministre allemande des Affaires étrangères a rencontré des experts togolais spécialisés sur cette question et affiché la volonté de Berlin d'avancer concrètement. « C'était un sujet particulièrement sensible ici au Togo, en raison du passé colonial de notre pays. Nous sommes prêts à assumer notre responsabilité historique », a-t-elle déclaré.

Güler a également présenté le Conseil de coordination pour la restitution des biens culturels et des restes humains issus des contextes coloniaux, une instance récemment créée en Allemagne et qu'elle préside, et salué la décision du Togo de mettre en place un comité national chargé des questions de restitution. « Nous attendons avec impatience la création de cette commission au Togo afin de pouvoir aller de l'avant de manière décisive », a-t-elle indiqué.