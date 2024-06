Kahvaltı : générosité et hospitalité

Kilic Muteber, l’ambassadrice de Turquie au Togo, a participé dimanche à un petit-déjeuner organisé en collaboration avec la Fondation Maarif qui gère une école du même nom à Lomé.

Parmi les participants, des diplomates, des chefs d’entreprises et des représentants de la communauté turque installée au Togo.

‘Dans la culture de mon pays, le petit-déjeuner occupe une place très importante surtout le week-end quand prend le temps des échanges avec la famille ou les amis. C’est un moment de partage et d’ouverture que j’ai souhaité initié ici’, a déclaré la diplomate.

Le petit déjeuner turc, connu sous le nom de "kahvaltı", est bien plus qu'un simple repas matinal. C'est une véritable institution, particulièrement le weekend, où il devient un moment privilégié d'échanges et de convivialité en famille ou entre amis.

Un petit déjeuner turc traditionnel est un festin de saveurs et de couleurs, composé de multiples petits plats variés comme la pain frais, les fromages, les olives, les tomates et les concombres, le miel, les oeufs préparés de différentes manières, comme les menemen (œufs brouillés aux tomates, poivrons et épices) ou simplement durs, les Börek, des feuilletés farcis de fromage

Il est profondément ancré dans la culture du pays. Il reflète la générosité et l'hospitalité turques. Inviter quelqu'un à partager un kahvaltı est une marque d'amitié et de respect, et ce repas représente l'esprit communautaire et l'importance de la famille dans la vie quotidienne.