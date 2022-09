L'adieu à un ami de l'Afrique

Les funérailles nationales de l'ancien Premier ministre japonais assassiné Shinzo Abe ont eu lieu mardi à Tokyo.

Akie Abe, sa veuve, a apporté l'urne au Nippon Budokan, le lieu des funérailles, devant plusieurs milliers d'invités de marque japonais et étrangers. Dès mardi matin, des milliers de Japonais ordinaires ont afflué devant le Budokan, haut lieu de compétitions d'arts martiaux, de concerts et de cérémonies officielles au coeur de la capitale, pour déposer des gerbes de fleurs et se recueillir brièvement devant un portrait d'Abe installée dans une tente dressée pour l'occasion.

Abe a battu le record de longévité d'un Premier ministre en exercice au Japon : plus de huit ans et demi en 2006-2007 et 2012-2020. Il était la figure politique japonaise la plus connue aussi bien dans son pays qu'à l'étranger, avec son activité diplomatique intense et sa politique de relance budgétaire et monétaire massive.

Il était un ami de l’Afrique et avait développé une coopération active avec le continent.

Le jour de son assassinat, début juillet, le président Faure Gnassingbé avait exprimé sa tristesse ‘face à ce véritable choc’.

Son assassinat par balles en plein meeting électoral le 8 juillet dernier à 67 ans a choqué le Japon et le monde entier.

Quelque 4.300 personnes dont 700 dignitaires étrangers étaient présents à cette cérémonie non confessionnelle d'une heure et demie. Après l'hymne national et une minute de silence, plusieurs éloges funèbres ont été prononcés, notamment par M. Kishida et Yoshihide Suga, ancien bras droit d'Abe qui lui avait succédé comme Premier ministre (2020-2021).