'L'Afrique doit résoudre ses problèmes en interne'

Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères, a participé mercredi à Bruxelles à une table-ronde organisée par la Fondation Afrique-Europe à la vielle de l’ouverture du Sommet UE-UA.

M. Dussey a déclaré que l'Afrique devait chercher à résoudre ses propres problèmes en interne en plus du partenariat avec l'UE. Il a également que l’éducation, la santé et la promotion de la jeunesse étaient autant de défis pour les Etats africains.

Il a souligné l'importance de la réciprocité dans le partenariat Afrique-Europe.

La Fondation Afrique-Europe a été cofondée par Friends of Europe et la Fondation Mo Ibrahim, en partenariat avec l’African Climate Foundation et The ONE Campaign ainsi qu’avec de nombreuses parties prenantes issues de la société civile, du monde économique et politique et de la jeunesse en Afrique et en Europe.

L'objectif de la Fondation Afrique-Europe est de faciliter le dialogue entre les différentes parties prenantes, de catalyser les partenariats et de débloquer de nouvelles opportunités qui peuvent transformer de manière concrète les relations Afrique-Europe.

La Fondation est mobilisée pour la construction d'un partenariat réel, inclusif et transformateur entre l'Afrique et l’Europe, indiquent ses animateurs.