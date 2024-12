L’ambassadeur d’Égypte témoigne son amitié et sa compassion à l’ambassade du Brésil

L’ambassadeur d’Égypte au Togo, Ahmed Mohamed Eid Moustapha, s’est rendu lundi à l’ambassade du Brésil à Lomé pour signer le livre de condoléances ouvert après le décès brutal de Nei Futuro Bitencourt, survenu vendredi dernier. Le diplomate brésilien, qui représentait son pays au Togo depuis deux ans, a laissé un souvenir impérissable auprès de ses homologues et des autorités locales.

Lors de cette visite, l’ambassadeur égyptien a tenu à exprimer son émotion profonde et son soutien à la famille du défunt ainsi qu’aux autorités brésiliennes.

« Nei Futuro Bitencourt était un homme de dialogue et de diplomatie, apprécié pour son engagement et son humanité. Son départ est une grande perte pour la communauté diplomatique au Togo. J’adresse mes sincères condoléances à sa famille et au gouvernement de Brasilia », a déclaré Ahmed Mohamed Eid Moustapha.

Le corps diplomatique présent au Togo a unanimement rendu hommage au représentant du Brésil, soulignant son rôle actif dans le renforcement des relations bilatérales entre son pays et le Togo.

La disparition de Nei Futuro Bitencourt laisse un vide au sein de la communauté diplomatique, et de nombreux hommages continuent d’affluer pour saluer la mémoire de ce diplomate dévoué.