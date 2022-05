L'ambassadeur du Togo en Israël

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, effectue à partir de mardi une visite officielle de 48h en Israël. Un pays qu’il connaît bien.

Il rencontrera demain son homologue Yaïr Lapid et visitera un certain nombre d’entreprises et d’acteurs publics dédiés à la coopération avec l’Afrique.

A son arrivée, il s’est rendu dans la banlieue de Tel-Aviv pour participer à la Journée de l’Afrique. L’occasion de s’entretenir avec Stéphane Legar, l’une des stars montantes de la pop israélienne qui est Togolais.

Stéphane Legar est né en Israël où il a fait l’armée. Ses parents travaillaient à l’ambassade du Nigeria à Tel Aviv.

Il s’est d’abord fait connaître pour ses qualités de danseur avant de passer à la chanson.

Les relations entre Lomé et Jérusalem sont historiquement très étroites.