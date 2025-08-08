Rubriques

Sécurité et intégration régionale à l’agenda

Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a effectué ce vendredi une visite de travail à Lomé, où il s’est entretenu avec Faure Gnassingbé, président du Conseil du Togo.

Cette rencontre intervient dans un contexte sous-régional marqué par d’importants défis sécuritaires, économiques et politiques, notamment au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), que Julius Maada Bio préside actuellement.

Au cœur des échanges : le renforcement des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays. Le président togolais a salué sur son compte X (ex-Twitter) la portée de cette visite :

« Nos échanges contribueront à renforcer davantage les liens d’amitié, de fraternité et de coopération entre nos deux nations, à établir un partenariat stratégique au service du progrès, du développement partagé et de l'intégration sous-régionale. »

Le Togo et la Sierra Leone partagent un attachement commun à la stabilité régionale, à la lutte contre le terrorisme et à la promotion du développement économique à travers une meilleure intégration des économies ouest-africaines.

La question sécuritaire a occupé une place centrale dans les discussions. La région ouest-africaine reste confrontée à des menaces croissantes liées à l’extrémisme violent, au crime organisé et à l’instabilité politique dans plusieurs pays.

Le Togo, engagé dans des opérations de sécurisation de sa région nord, et la Sierra Leone, récemment sortie d'une période de tensions politiques internes, misent sur la coopération et l’échange d’expertise pour faire face aux menaces communes.

Au-delà de la sécurité, les deux dirigeants ont réaffirmé leur attachement à une intégration régionale plus dynamique et inclusive. 

La ZLECAF, les infrastructures transfrontalières, et les mécanismes de facilitation commerciale sont autant de sujets prioritaires dans l’agenda bilatéral et régional.

