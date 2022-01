L'année de tous les possibles

Cette année 2022 doit être celle du développement des relations entre la Ankara et Lomé, assure Esra Demir, l’ambassadrice de Turquie au Togo.

En octobre dernier, le président Recep Tayyip Erdogan avait effectué une première visite à Lomé, symbole d’un rapprochement entre les deux pays. Faure Gnassingbé devrait se rendre en visite officielle cette année en Turquie ou en 2023.

Un Forum économique était prévu en janvier, mais il a été reporté en raison des élections au Conseil des affaires économiques extérieures en Turquie. Il pourrait se tenir au printemps, selon la diplomate.

La pandémie ne facilite pas non plus les déplacements.

Les entreprises turques sont de plus en plus actives en Afrique. Le Togo offre un véritable potentiel et sa situation géographique en fait une place de choix pour pénétrer les marchés de la sous-région.

L’ambassadrice a plusieurs priorités à son agenda.

D’abord, développer un axe touristique entre les deux nations. Elle espère l’inauguration rapide d’un consulat de Turquie à Lomé (actuellement situé à Cotonou). Et l’ouverture d’une liaison aérienne entre Lomé et Istanbul par Turkish Airlines.

Elle espère aussi pouvoir créer une lycée sport-étude dans la capitale togolaise pour former les futures élites. Il serait ouvert aux élèves de la région. L’école Maarif de Lomé est en charge de piloter ce projet.

Le volume d'échanges entre la Turquie et l'Afrique est passé en 20 ans de 5,4 milliards de dollars à 25,3 milliards en 2020. Sur les seuls onze premiers mois de 2021, il a atteint 30 milliards de dollars.

Ankara prévoit dans les 4 prochaines années de renforcer la collaboration avec l’Afrique dans cinq domaines principaux : outre le commerce et les investissements, la paix, la sécurité et la gouvernance ; l'éducation, les jeunes et le développement des femmes, le développement des infrastructures et de l'agriculture et la "promotion des systèmes de santé résiliants.